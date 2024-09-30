Жителей Башкортостана в октябре ждут длинные выходные

11 октября Башкортостан празднует День Республики: в этот день в 1990 году была провозглашена Декларация о государственном суверенитете.

В этом году 11 октября выпадает на пятницу, поэтому в четверг, 10 октября, рабочий день будет сокращен на один час.

Выходные продлятся с пятницы по воскресенье, 11-13 октября, включительно.

Это единственный внеплановый выходной в октябре 2024 года, следующий будет в начале ноября.