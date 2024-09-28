18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Очередной уфимец лишился автомобиля, сев за руль пьяным

Кировский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.

В апреле 2024 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ВАЗ 21102», водитель от медицинского освидетельствования отказался.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Вины мужчина не отрицал. Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде девяти месяцев принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: