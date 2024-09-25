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В Уфе зарегистрирован случай заболевания новым вариантом коронавируса – ХЕС

Заболеваемость коронавирусом в стране растет высокими темпами уже несколько недель подряд. Это связано как с сезонной динамикой, так и с завозом новых штаммов из-за рубежа.

Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России двух случаев заболевания новым вариантом COVID – ХЕС: один в Уфе, другой – в Ростовской области.

ХЕС – это рекомбинант двух более ранних подвариантов омикрона FLiRT - KS.1.1 и KP.3.3. Симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами. Среди них: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

В ведомстве рассказали о том, что XEC был впервые обнаружен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор был выявлен в нескольких странах. Самые ранние случаи заболевания этим вариантом были зарегистрированы в Италии в мае, однако эти образцы были загружены в международную базу данных GISAID, отслеживающую варианты SARS-CoV-2, только в сентябре. Хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам Омикрона.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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