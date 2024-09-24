Фестиваль «Молочная страна» в Уфе посетили 106 тыс. человек

В этом году концепцию фестиваля приурочили к Году семьи и 450-летию города, а площадку проведения перенесли в парк «Кашкадан».
Фото: администрация Уфы
В этом году фестиваль «Молочная страна» собрал рекордное количество посетителей – 106 тыс. человек!
– Свои товары представили 40 производителей молока и молочной продукции;
– участие приняли 46 фермерских хозяйств;
– гости выпили 13 тонн молока и съели более 40 тыс. порций мороженого;
– было организовано более 30 интерактивных площадок для детей и взрослых, включая квесты, мастер-классы, игры и авиашоу;
– в чайном фестивале участвовали 35 производителей чая и чайных напитков;
– 10 тонн меда продали на «Медовой ярмарке».
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