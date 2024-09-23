В Башкортостане продлили льготы для пенсионеров

Поправками до 2026 года продляется действие льгот по взносам на капремонт для пожилых людей, проживающих отдельно либо в составе семьи, состоящей из неработающих пенсионеров или неработающих инвалидов I–II группы.

На сегодняшний день государство компенсирует 50% от ежемесячного взноса за капремонт для таких людей старше 70 лет и 100% – старше 80 лет.

В предыдущей редакции документа срок этой меры поддержки истекал в 2024 году. Расходы будут профинансированы из республиканского бюджета.