В Уфе за выходные задержали 29 нетрезвых водителей

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 60 ДТП, в двух из них пострадали два человека.

Пресечено 441 нарушение ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам. Кроме того, оштрафовали 23 пешехода-нарушителя.

Задержали 29 водителей в состоянии опьянения, а также шестерых управлявших транспортом без водительских прав.