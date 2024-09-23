В Уфе за выходные задержали 29 нетрезвых водителей

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 21 и 22 сентября.
Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 60 ДТП, в двух из них пострадали два человека.
Пресечено 441 нарушение ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам. Кроме того, оштрафовали 23 пешехода-нарушителя.
Задержали 29 водителей в состоянии опьянения, а также шестерых управлявших транспортом без водительских прав.
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