Уфимец лишился дорогостоящей иномарки, сев за руль пьяным

В феврале 2024 года сотрудники Госавтоинспекции на улице Сельской Богородской остановили автомобиль Toyota RAV4, за рулем которого находился нетрезвый водитель.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Подсудимый вину не отрицал, его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.