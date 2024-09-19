В Башкортостане более 65 тыс. семей получили субсидии на оплату ЖКХ

По РФ более 2,3 млн семей получили субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с января по июнь 2024 года.

Лидирует, конечно, Москва (492 563 семьи), Башкортостан в рейтинге занимает девятую строчку: в республике за полгода 65 834 семьи получили помощь от государства на эти цели.

Право на получение субсидии есть у льготников и людей с низким заработком (если квартплата «съедает» больше 22% от всех доходов). В среднем по России среднемесячный размер субсидии в первом полугодии текущего года составил 2 111 рублей.