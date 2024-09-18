Уфимцы рассказали, сколько денег в месяц им нужно для счастья

Респондентам задавался вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?»

По состоянию на сентябрь 2024 года среднестатистическому россиянину для счастья нужно 250 тыс. рублей в месяц. В марте запросы были скромнее – 215 тыс. рублей, в сентябре 2023 – 200 тыс. рублей.

Мужчинам для счастья требуется в среднем 270 тыс. рублей, женщинам – 230 тыс. рублей.

Топ-3 городов с самыми высокими запросами: Москва (276 тыс. рублей), Владивосток (270 тыс. рублей) и Ростов-на-Дону (257 тыс. рублей).

Уфа в рейтинге занимает шестое место: уфимца сделает счастливым доход в 248 тыс. рублей в месяц. Сумма значительно выше, той, которую называли в марте этого года (233 тыс. рублей).