Башкортостан вошел в топ-10 «благополучных» регионов по доле расходов населения на ЖКУ

Самая высокая доля расходов на ЖКУ и топливо – в северных регионах: Чукотском АО (14% от общей суммы расходов в месяц на семью), Бурятии (13,4%) и Амурской области (13,3%) – там семьи в среднем тратят по 5,7-9,3 тыс. рублей на эти цели ежемесячно.

Лучше всего с этим дела обстоят в Астраханской области (6,3%), Калмыкии (6,6%) и Дагестане (6,7%), где на услуги и топливо жители тратят 3,704,1 тыс. рублей в месяц в среднем.

В целом по стране доля затрат на ЖКУ в потребительских расходах по сравнению с 2022 годом снизилась на 0,6% и составила 9,4%.

Башкортостан вошел в топ-10 «благополучных» в этом плане регионов, заняв восьмую строчку: в республике среднестатистическая семья тратит 4036,1 рубля в месяц на оплату ЖКУ и топлива – это 7,4% в общей массе расходов.

За год доля расходов на эти цели в Башкортостане увеличилась на 0,3%.