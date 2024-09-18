В Башкортостане задержали курьера телефонных мошенников

В мае текущего года мужчина получил от троих пенсионеров более 800 тыс. рублей, прибыв к ним в качестве курьера.

Перед этим его соучастники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщили, что их родственники стали виновниками ДТП, в которых имеются пострадавшие, и необходимо передать денежные средства для прекращения дальнейшего разбирательства. Это стандартная схема развода пожилых людей.

Обвиняемый вину признал частично. Уголовное дело направлено в Октябрьский городской суд для рассмотрения по существу.