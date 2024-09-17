В Уфе подростки пойдут под суд за кражу почти 1 млн рублей

Следствие считает, что в июле текущего года подростки проникли в квартиру родственников одного из них, вскрыли сейф и похитили 945 тыс. рублей.

Для этого они разработали план, распределили между собой роли, согласно которым один из несовершеннолетних наблюдал за окружающей обстановкой, а двое выполнили кражу.

Когда за дело взялась полиция, изъять смогли уже только около 500 тыс. рублей – остальное они потратили. Теперь подросткам грозит ответственность по части третьей статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище).

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.