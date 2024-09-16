Житель Башкортостана лишился автомобиля за пьяную езду

В апреле 2024 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого был нетрезвый водитель.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду.

Вины мужчина не отрицал. Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.