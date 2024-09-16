Житель Башкортостана лишился автомобиля за пьяную езду

Кармаскалинский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Архангельского района.
В апреле 2024 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого был нетрезвый водитель.
Ранее он уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду.
Вины мужчина не отрицал. Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.
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