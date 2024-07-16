Почти треть опрошенных жителей Уфы поддержала полный запрет электросамокатов

24% опрошенных жителей Уфы выступили за запрет на использование электросамокатов в центре города.

Это один из самых высоких показателей: выше только в Санкт-Петербурге (27%), Перми (28%) и Ростове-на-Дону (32%).

Полный запрет электросамокатов поддержали 29% опрошенных, столько же выступило против запретов, 18% респондентов воздержались от ответа.

Сегодня, 16 июля, председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в соцсетях о том, что поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам.