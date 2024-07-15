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Общество

Уфимцы готовы потратить на неделю отпуска до 55 тыс. рублей на человека

Сервис Superjob весной и в начале лета провел опрос среди представителей экономически активного населения из всех округов страны, чтобы выяснить, каков отпускной бюджет россиян по состоянию на июнь 2024 года.

Все респонденты отвечали на вопросы:

– «Какую максимальную сумму вы можете себе позволить потратить на недельный отпуск на одного человека?»

– «Как вы считаете, сколько денег вам потребуется на неделю идеального отпуска (на одного человека)?»

Выяснилось, что уфимцы в среднем могут позволить себе потратить на неделю отпуска до 55 тыс. рублей на человека.

Идеальный же отпуск жители города оценили в 180 тыс. рублей на человека. 15% ответили, что не могут потратить нисколько, так как свободных денег нет.

В 2023 году жители Уфы могли потратить до 37 тыс. рублей, идеальный отдых оценивали в 160 тыс. рублей на человека, у 31% денег на отпуск не хватало.

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