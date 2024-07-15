Ночью на Белой перевернулся катамаран с людьми

Главное управление МЧС России по республике Башкортостан сообщило об инциденте, произошедшем в ночь на понедельник, 15 июля.
На реке Белой около населенного пункта Миндигулово Бурзянского района при сплаве группы из семи человек из-за сильного течения перевернулся катамаран. Люди оказались в воде.
Сначала группу пытались найти своими силами организаторы сплава на моторной лодке, но после безуспешного поиска обратились в МЧС и Госкомитет республики по ЧС.
К счастью, все, кто плыл на катамаране, были в спасательных жилетах, смогли самостоятельно доплыть до берега вниз по течению и добраться до ближайшего населенного пункта.
Шесть туристов после осмотра медиками были отпущены, одна женщина доставлена на осмотр в Бурзянскую ЦРБ, состояние удовлетворительное.
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