Ночью на Белой перевернулся катамаран с людьми

На реке Белой около населенного пункта Миндигулово Бурзянского района при сплаве группы из семи человек из-за сильного течения перевернулся катамаран. Люди оказались в воде.

Сначала группу пытались найти своими силами организаторы сплава на моторной лодке, но после безуспешного поиска обратились в МЧС и Госкомитет республики по ЧС.

К счастью, все, кто плыл на катамаране, были в спасательных жилетах, смогли самостоятельно доплыть до берега вниз по течению и добраться до ближайшего населенного пункта.

Шесть туристов после осмотра медиками были отпущены, одна женщина доставлена на осмотр в Бурзянскую ЦРБ, состояние удовлетворительное.