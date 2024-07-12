Бывший замглавы УДХ Башкортостана оштрафован на 4,5 млн рублей за взятку

Следствие считает, что в период с февраля 2021 года по февраль 2024 года Ишмуратов лично или через посредника получал от представителей подрядчика взятки в размере от 100 тыс. до миллиона рублей.

Взамен чиновник обеспечивал фирме покровительство при реализации контрактов на оценку состояния дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Таким образом он успел получить 3,1 млн рублей и в мае 2024 года был задержан.

Как сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на пресс-службу Кировского районного суда Уфы, Ишмуратов признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и получил штраф в размере 4,5 млн рублей.