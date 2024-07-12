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Общество

В Башкортостане суд вынес приговор женщине, катавшейся с поддельными водительскими правами

️Белокатайский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Кигинского района.

vk.com/ugibddmvdrb

vk.com/ugibddmvdrb

В апреле прошлого года женщина приобрела у своего знакомого поддельное водительское удостоверение за 70 тыс. рублей.

С этим удостоверением она каталась, пока не была остановлена сотрудниками ГАИ.

Подсудимая вину признала. Суд счел ее виновной в приобретении, хранении в целях использования, использовании заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права, и назначил наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

Продавцу также грозит срок: сейчас его дело на рассмотрении в суде.

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