В Башкортостане суд вынес приговор женщине, катавшейся с поддельными водительскими правами

В апреле прошлого года женщина приобрела у своего знакомого поддельное водительское удостоверение за 70 тыс. рублей.

С этим удостоверением она каталась, пока не была остановлена сотрудниками ГАИ.

Подсудимая вину признала. Суд счел ее виновной в приобретении, хранении в целях использования, использовании заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права, и назначил наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

Продавцу также грозит срок: сейчас его дело на рассмотрении в суде.