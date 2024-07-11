В Башкортостане мужчина получил 3 года тюрьмы за пьяную езду

В январе текущего года сотрудники ГАИ остановили автомобиль «ВАЗ 21102», за рулем которого находился нетрезвый водитель. Ранее он уже имел судимость за пьяную езду.

На суде подсудимый вину признал. Судья счел его виновным в совершении преступления по части второй статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления).

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на четыре года, и конфисковал автомобиль в доход государства.