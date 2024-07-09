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Ноги кормят: сколько зарабатывают курьеры в Уфе?

Сервис SuperJob проанализировал рынок труда в сфере курьерской доставки. Эта позиция лидирует среди вакансий, на которые работодатели готовы принять подростков.

Согласно исследованию сервиса, в Уфе курьеры, передвигающиеся пешком, на самокате или велосипеде в 2024 году зарабатывают в среднем 43 тыс. рублей в месяц чистыми на руки.

Максимальная зарплата (при условии выполнения большого числа заказов) – 80 тыс. рублей в месяц.

Курьеры с автомобилем получают в среднем 62 тыс. рублей в месяц, максимум – 125 тыс. рублей в месяц.

Зарплаты в этой сфере растут с каждым годом: для сравнения, в 2020 году средняя зарплата у курьеров-водителей составляла 35 тыс. рублей, а максимальная – 55 тыс. рублей.

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