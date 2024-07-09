В Башкортостане выплату контрактникам увеличат до 900 тыс. рублей

Речь идет о единовременной выплате при заключении контракта с Министерством обороны России для службы в зоне проведения СВО.
С завтрашнего дня, 10 июля 2024 года, выплата при подписании контракта от республики составит 505 тыс. рублей. Вместе с базовой выплатой от Минобороны сумма будет доходить до 900 тыс. рублей.
В нее входит и доплата от города: например, Уфа из своего бюджета выплачивает контрактникам 200 тыс. рублей, другие муниципалитеты – меньше.
Раньше республика доплачивала из своего бюджета 205 тыс. рублей, 195 тыс. рублей контрактники получали от Минобороны и 150-200 тыс. рублей от города.
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