В Башкортостане выплату контрактникам увеличат до 900 тыс. рублей

С завтрашнего дня, 10 июля 2024 года, выплата при подписании контракта от республики составит 505 тыс. рублей. Вместе с базовой выплатой от Минобороны сумма будет доходить до 900 тыс. рублей.

В нее входит и доплата от города: например, Уфа из своего бюджета выплачивает контрактникам 200 тыс. рублей, другие муниципалитеты – меньше.

Раньше республика доплачивала из своего бюджета 205 тыс. рублей, 195 тыс. рублей контрактники получали от Минобороны и 150-200 тыс. рублей от города.