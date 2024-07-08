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Общество

В Башкортостане комиссия помиловала многодетную мать, осужденную за коррупцию

Спикер республиканского парламента Константин Толкачев провел очередное заседание возглавляемой им комиссии по вопросам помилования.

Было рассмотрено шесть ходатайств. «Одно из них было получено от женщины, получившей условный срок за взятку с запретом занимать определенные должности в государственных органах исполнительной власти и в органах местного самоуправления.

Работая в ветеринарной службе и имея доступ к федеральной информационной системе в области ветеринарии, женщина за вознаграждение помогала знакомым предпринимателям получать ветеринарные свидетельства для реализации мяса», – рассказал Константин Толкачев.

Комиссия учла, что женщина раскаялась и признала вину, это была ее первая судимость и у нее трое детей, и приняла решение освободить осужденную от дальнейшего отбывания наказания.

Остальные пять ходатайств – о помиловании человека, осужденного за неоднократное вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, а также четверых, осужденных по статьям о наркотиках, – были отклонены.

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