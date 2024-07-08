В Башкортостане комиссия помиловала многодетную мать, осужденную за коррупцию

Было рассмотрено шесть ходатайств. «Одно из них было получено от женщины, получившей условный срок за взятку с запретом занимать определенные должности в государственных органах исполнительной власти и в органах местного самоуправления.

Работая в ветеринарной службе и имея доступ к федеральной информационной системе в области ветеринарии, женщина за вознаграждение помогала знакомым предпринимателям получать ветеринарные свидетельства для реализации мяса», – рассказал Константин Толкачев.

Комиссия учла, что женщина раскаялась и признала вину, это была ее первая судимость и у нее трое детей, и приняла решение освободить осужденную от дальнейшего отбывания наказания.

Остальные пять ходатайств – о помиловании человека, осужденного за неоднократное вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, а также четверых, осужденных по статьям о наркотиках, – были отклонены.