В Уфе за выходные задержали 26 нетрезвых водителей

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 56 ДТП. В восьми из них пострадали четыре человека, в том двое детей.

Пресечено 627 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам. Кроме того, оштрафовали 36 пешеходов-нарушителей.

Было задержано 26 водителей в состоянии опьянения, а также трое управлявших транспортом без водительских прав.