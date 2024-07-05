Уфимцы доезжают до работы в среднем за 33-49 минут, а мечтают добираться за 18

В результате опроса выяснилось, что в Уфе каждый третий житель ежедневно ездит на работу на общественном транспорте. В среднем им требуется 49 минут, чтобы добраться до места назначения.

57% горожан предпочитают использовать автомобиль, чтобы доехать до работы. В этом случае им нужно потратить в среднем 33 минуты.

При этом среднее оптимальное время в пути на работу, по мнению работающих из Уфы, – 18 минут.

Для сравнения, москвичи мечтают, чтобы дорога на работу занимала менее получаса (в среднем 28 минут), Петербуржцы – 26 минут, а жители Екатеринбурга, Краснодара, Перми хотели бы добираться за 20 минут.