В Башкортостане за неделю резко подорожал бензин

По состоянию на первое июля 2024 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 54,14 рубля за литр (+0,52 рубля за неделю);

– АИ-92 – 51,04 рубля за литр (+0,51 рубля);

– АИ-95 – 55,43 рубля за литр (+0,47 рубля);

– АИ-98 и выше – 68,27 рубля за литр (+0,71 рубля);

– дизельное топливо – 63,39 рубля за литр (+0,29 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (54,48 рубля за литр) и по России (56,09 рубля за литр).