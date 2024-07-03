Жительница Башкортостана выплатит 95 тыс. рублей за нарушение правил выгула собак

В сентябре 2023 женщина выгуливала собаку крупной породы без намордника, и та, сорвавшись с поводка, набросилась на другую собаку, с которой гулял местный житель.

В результате медицинская помощь понадобилась не только пострадавшему животному, но и его владельцу, пытавшемуся разнять драку.

Сибайский городской суд поручил взыскать с женщины 14 856 рублей материального ущерба и 80 000 в счет компенсации морального вреда.

Она попыталась оспорить решение в Верховном суде Башкортостана, однако, как сообщает объединенная пресс-служба судов, коллегия по гражданским делам апелляцию оставила без удовлетворения.

Также, вероятно, ей придется выплатить штраф в две тысячи рублей за выгул собаки без намордника. Ранее мы писали о том, что с этого года его размер увеличили сразу в четыре раза.