Константин Толкачев: «Нас радует поддержка законопроекта о запрете пропаганды чайлд-фри»

На форуме в поддержку законопроекта выступили заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и министр юстиции РФ Всеволод Вуколов.

«Нас радует поддержка законопроекта о запрете пропаганды идеологии чайлд-фри. На рассмотрении в Государственной Думе находится наш законопроект, который как раз ставит целью запрет на распространение среди несовершеннолетних идеологии бездетности.

Мы надеемся что поддержка руководства минюста России и Государственной Думы будет способствовать скорейшему рассмотрению нашей инициативы и ее поддержки депутатами уже в ближайшее время», – заявил Толкачев, слова которого приводит пресс-служба регионального парламента.