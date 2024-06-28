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Константин Толкачев: «Нас радует поддержка законопроекта о запрете пропаганды чайлд-фри»

Спикер парламента Башкортостана Константин Толкачев прокомментировал дискуссию, развернувшуюся в ходе Петербургского международного юридического форума, касательно продвижения законопроекта о запрете пропаганды идеологии чайлд-фри.

Фото: соцсети Константина Толкачева

Фото: соцсети Константина Толкачева

На форуме в поддержку законопроекта выступили заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и министр юстиции РФ Всеволод Вуколов.

«Нас радует поддержка законопроекта о запрете пропаганды идеологии чайлд-фри. На рассмотрении в Государственной Думе находится наш законопроект, который как раз ставит целью запрет на распространение среди несовершеннолетних идеологии бездетности.

Мы надеемся что поддержка руководства минюста России и Государственной Думы будет способствовать скорейшему рассмотрению нашей инициативы и ее поддержки депутатами уже в ближайшее время», – заявил Толкачев, слова которого приводит пресс-служба регионального парламента.

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