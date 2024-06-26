Суд конфисковал у уфимца Mercedes-Benz за пьяную езду

Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана.

В декабре 2023 года полицейские остановили автомобиль Mercedes-Benz A-class, за рулем которого был нетрезвый водитель.

В ходе проверки мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования, ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Подсудимый вину признал. Суд назначил ему наказание в виде 260 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года, а также конфисковал дорогостоящую иномарку в доход государства.