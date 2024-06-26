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Общество

В Башкортостане снова начнут индексировать пенсии работающим пенсионерам

Госдума РФ сегодня, 26 июня, одобрила во втором и третьем чтениях законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам.

Согласно документу, с 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров ежегодно подлежат индексации наравне с пенсионным обеспечением тех, кто оставил работу.

Эта мера охватит порядка 7,87 млн человек по всей стране. Дополнительные расходы бюджета составят: 2025 году – 96,45 млрд рублей, в 2026-м – 177,03 млрд рублей, в 2027-м – 260 млрд рублей.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что экономика смогла адаптироваться к вызовам, показывает уверенный рост, и необходимые для индексации деньги в бюджете найдены.

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