Уфимцы рассказали, какой размер пенсии считают достойным

Респондентам задавался вопрос: «Достойная пенсия на сегодняшний день – это, по-вашему, сколько?» Далее было рассчитано среднее значение.

Достойная пенсия по мнению жителей Уфы по состоянию на июнь 2024 года в среднем составила 47 100 рублей.

Это чуть больше, чем было в декабре (46 300 рублей) и апреле (45 900 рублей) 2023 года.

Самые большие запросы, конечно, в Москве (51 700 рублей) и Санкт-Петербурге (51 000 рублей). Следом идут Тюмень (49 700 рублей) и Хабаровск (49 200 рублей), замыкает топ-5 Владивосток (48 900 рублей).

В среднем жители России считают достойной пенсию в 48 100 рублей.