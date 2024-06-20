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Уфимцы рассказали, какой размер пенсии считают достойным

Сервис SuperJob опросил представителей экономически активного населения из всех округов страны, чтобы определить пенсионные ожидания жителей в июне 2024 года.

Респондентам задавался вопрос: «Достойная пенсия на сегодняшний день – это, по-вашему, сколько?» Далее было рассчитано среднее значение.

Достойная пенсия по мнению жителей Уфы по состоянию на июнь 2024 года в среднем составила 47 100 рублей. 

Это чуть больше, чем было в декабре (46 300 рублей) и апреле (45 900 рублей) 2023 года.

Самые большие запросы, конечно, в Москве (51 700 рублей) и Санкт-Петербурге (51 000 рублей). Следом идут Тюмень (49 700 рублей) и Хабаровск (49 200 рублей), замыкает топ-5 Владивосток (48 900 рублей).

В среднем жители России считают достойной пенсию в 48 100 рублей.

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