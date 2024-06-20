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Получивший ранение в ходе СВО депутат парламента Башкортостана вернулся на фронт

Депутат Алексей Локотченко отправился в зону СВО в феврале 2024 года, с первых дней находится на передовой. В этом году в районе Бахмута его отряд попал под обстрел артиллерии.

Фото опубликовал парламент Башкортостана

Фото опубликовал парламент Башкортостана

Сегодня, 20 июня, спикер парламента Константин Толкачев сообщил о том, что Локотченко уже вернулся на фронт.

«Рад сообщить, что наш депутат Алексей Локотченко, получивший многочисленные осколочные ранения в бою, от обстрела украинской артиллерии, сумел восстановиться и выписался из госпиталя. Он вернулся в расположение интернациональной бригады "Пятнашка" и уже приступил к выполнению боевых задач», – написал Толкачев в соцсетях.

у Локотченко было осколочное ранение. Сам он рассказал, что большую часть осколков удалось удалить, остальные останутся в его теле навсегда. Реабилитация проходила в госпитале в Луганске.

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