Очередной житель Башкортостана лишился автомобиля, сев за руль пьяным

В декабре 2023 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Hyundai Accent, по результатам медицинского освидетельствования установлено наличие у водителя алкогольного опьянения.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.