18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Башкортостан вошел в топ-10 регионов с наибольшей рождаемостью

Аналитики исследовательского агентства «ПромРейтинг» подготовили топы регионов страны с максимальным числом заключенных браков и с максимальной численностью рожденных детей по состоянию на апрель 2024 года.

В топ-10 регионов с максимальным количеством заключенных в апреле браков Башкортостан занял девятую строчку: 1680 пар расписались в том месяце.

Лидируют Москва (6389), Московская область (3561) и Санкт-Петербург (3528).

Такую же позицию занимает Башкортостан и в топе регионов с максимальной численностью рожденных детей в апреле 2024 года: 2673 ребенка.

На первых местах – снова Москва (9775) и Московская область (5977), следом идет Краснодарский край (3780).

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: