Башкортостан вошел в топ-10 регионов с наибольшей рождаемостью

В топ-10 регионов с максимальным количеством заключенных в апреле браков Башкортостан занял девятую строчку: 1680 пар расписались в том месяце.

Лидируют Москва (6389), Московская область (3561) и Санкт-Петербург (3528).

Такую же позицию занимает Башкортостан и в топе регионов с максимальной численностью рожденных детей в апреле 2024 года: 2673 ребенка.

На первых местах – снова Москва (9775) и Московская область (5977), следом идет Краснодарский край (3780).