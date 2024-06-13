Башкортостан вошел в топ-10 регионов с наибольшей рождаемостью

Аналитики исследовательского агентства «ПромРейтинг» подготовили топы регионов страны с максимальным числом заключенных браков и с максимальной численностью рожденных детей по состоянию на апрель 2024 года.
В топ-10 регионов с максимальным количеством заключенных в апреле браков Башкортостан занял девятую строчку: 1680 пар расписались в том месяце.
Лидируют Москва (6389), Московская область (3561) и Санкт-Петербург (3528).
Такую же позицию занимает Башкортостан и в топе регионов с максимальной численностью рожденных детей в апреле 2024 года: 2673 ребенка.
На первых местах – снова Москва (9775) и Московская область (5977), следом идет Краснодарский край (3780).
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