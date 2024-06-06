Суд отправил проректора УУНиТ под домашний арест

Первоначально суд отправил 46-летнего Азата Янгирова в СИЗО, однако сегодня, шестого июня, Верховный суд республики удовлетворил апелляционные жалобы защиты подсудимого и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 июля 2024.

«При вынесении данного решения суд апелляционной инстанции учел обстоятельства совершенного преступления, данные о личности обвиняемого, семейное положение: наличие малолетнего ребенка на иждивении и положительные характеристики», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.

Следствие считает, что Азат Янгиров в период с 2020 по 2023 годы, будучи еще ректором Института развития образования республики, требовал от пяти подчиненных сотрудников передачи ему в качестве взятки части начисляемых им премий.

Взамен он гарантировал общее покровительство и обещал закрывать глаза на нарушения, а также стабильно выплачивать премии в будущем.

Подчиненные, опасаясь негативных последствий по месту работы, передавали руководителю требуемые суммы. Всего за указанный период им получено более 1,2 млн рублей.