В Башкортостане изменятся льготы для многодетных семей

В республиканском парламенте началось внеочередное пленарное заседание: обсуждают «вопросы, требующие безотлагательного решения».
Об этом сообщил заместитель спикера парламента Башкортостана Рустам Ишмухаметов.
Прежде всего, в связи с недавними президентскими указами и изменениями федерального законодательства поправок требует ряд республиканских законов, нацеленных на расширение мер поддержки многодетных семей.
В честности, речь идет о том, чтобы предоставить с первого сентября 2024 года детям из многодетных семей права бесплатного проезда в общественном транспорте.
Кроме того, все льготы, положенных многодетным семьям, хотят распространить на семьи с детьми не до 18, а до 23 лет, если дети учатся очно.
Также, по словам вице-спикера, в парламент поступил ряд проектов федеральных законов из Госдумы, связанных с совершенствованием Налогового кодекса и закона «О пчеловодстве».
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