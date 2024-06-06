В Башкортостане изменятся льготы для многодетных семей

Об этом сообщил заместитель спикера парламента Башкортостана Рустам Ишмухаметов.

Прежде всего, в связи с недавними президентскими указами и изменениями федерального законодательства поправок требует ряд республиканских законов, нацеленных на расширение мер поддержки многодетных семей.

В честности, речь идет о том, чтобы предоставить с первого сентября 2024 года детям из многодетных семей права бесплатного проезда в общественном транспорте.

Кроме того, все льготы, положенных многодетным семьям, хотят распространить на семьи с детьми не до 18, а до 23 лет, если дети учатся очно.

Также, по словам вице-спикера, в парламент поступил ряд проектов федеральных законов из Госдумы, связанных с совершенствованием Налогового кодекса и закона «О пчеловодстве».