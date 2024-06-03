Более 26 тыс. человек приняли участие в фестивале «День 1000 велосипедистов» в Уфе

Как сообщает мэрия города, в этом году его участниками стали 26 139 любителей велотранспорта. Маршрут был проложен по центральным улицам Уфы – от остановки «Горсовет» до «Уфимского амфитеатра».

Ради фестиваля перекрывали улицы, так что колонна велосипедистов, растянувшаяся на пару километров, двигалась прямо по проезжей части проспекта Октября.

На одной из точек маршрута организаторы разместили поливальные машины, чтобы все желающие могли освежиться. Также велосипедистов на протяжении маршрута сопровождали симфонический оркестр, барабанщики и различные аниматоры.