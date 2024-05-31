В Башкортостане изменятся правила назначения выплаты на детей

О чем речь

Единое пособие было введено в прошлом году вместо пособия для семей с детьми в возрасте от трех до восьми и от 8 до 17 лет.

Его размер зависит от доходов семьи:

базовое пособие – 50% от прожиточного минимума на ребенка в регионе;

если после получения базового пособия доход на каждого члена семьи остался ниже прожиточного минимума – 75% от прожиточного минимума;

если и предыдущая мера не помогла поднять среднедушевой доход семьи выше прожиточного минимума – 100% от прожиточного минимума.

Что изменится

1. С первого июня 2024 года при определении доходов будут иначе учитываться установленные по нотариальному соглашению алименты. К доходам прибавляется сумма, указанная в соглашении, и она не может быть ниже:

– четверти МРОТ на одного ребенка;

– трети МРОТ на двух детей;

– половины МРОТ на трех и более детей.

Новые правила применяются, если заявитель не состоит в браке на момент подачи заявления.

Для тех, кому алименты назначены по суду, а также для тех, кто вообще их не получает, ничего не изменится.

2. При расчете семейного дохода для выплаты пособий малоимущим не будут учитываться доходы несовершеннолетних, обучающихся в очной форме не менее полугода. Доходы детей от самозанятости по-прежнему будут учитываться.

3. Выплаты имеющим статус «Мать-героиня» или орден «Родительская слава» также не будут учитываться.