Уфимка лишилась иномарки за пьяную езду

В июле июле 2023 года полицейские остановили автомобиль Nissan Almera, которым управляла женщина в состоянии алкогольного опьянения.

Она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования, несмотря на то, что ранее уже привлекалась к административной ответственности за такой же инцидент.

Подсудимая признала вину. Суд назначил ей наказание в виде 120 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на два года, а машину конфисковал в собственность государства.