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Уфимка лишилась иномарки за пьяную езду

Мелеузовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Уфы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

nissanstories.medium.com

nissanstories.medium.com

В июле июле 2023 года полицейские остановили автомобиль Nissan Almera, которым управляла женщина в состоянии алкогольного опьянения.

Она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования, несмотря на то, что ранее уже привлекалась к административной ответственности за такой же инцидент.

Подсудимая признала вину. Суд назначил ей наказание в виде 120 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на два года, а машину конфисковал в собственность государства.

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