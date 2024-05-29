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Уфимец Азат Байбурин задержан в Москве за аферу на 500 млн рублей

33-летний бывший ведущий новостей Азат Байбурин был объявлен в федеральный розыск еще в 2021 году.

Фото: соцсети Азата Байбурина

Фото: соцсети Азата Байбурина

В 2018 году Байбурин, будучи уже известным в Башкортостане, так как вел блок экономических новостей на уфимском телевидении, открыл фирму «Рост Капитала», продававшую в России курсы по биржевому трейдингу.

Пострадавшие сообщают, что Байбурин агитировал их устраиваться в его компанию и вкладывать в нее деньги. Некоторые из них закладывали квартиры и продавали автомобили, купившись на обещания наставника, но в итоге остались ни с чем.

Год спустя ИП закрылось, в общей сложности уфимец обманул таким образом около 500 человек, присвоив более 500 млн рублей.

Недавно, как сообщают СМИ, Байбурина задержали в московском аэропорту по прибытии из-за границы. Ему грозит наказание по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» – до 10 лет лишения свободы.

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