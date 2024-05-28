Концерты, игры и соревнования: как пройдет День защиты детей в Уфе

Первого июня, в Международный день защиты детей, в городе традиционно организуются различные семейные массовые мероприятия и активности.
Фото: администрация Уфы
В этом году День защиты детей выпадает на субботу.
Общегородской праздник пройдет в парке «Кашкадан»:
с 9.00 – регистрация участников массового забега для всех возрастов, в том числе отдельно – для самых маленьких (с 11 до 15 месяцев);
10.00 – открытие праздника;
12.00 – старт массового забега.
На площадках парка состоятся турнир по пляжному волейболу среди юношей и девушек по трем возрастным группам (с 11.00) и семейные старты (с 12:00).
С 12.00 в «Арт-Квадрате» стартует большой фестиваль башкирского языка для детей и их родителей.
С 13.00 творческие коллективы ГДК будут выступать перед Уфимской детской филармонией и у фонтана «Танцующие журавли».
Каждый район отдельно организует мероприятия в крупнейших парках, начало – с 11.00 до 13.00.
Кроме того, в планетарии для детей проведут бесплатные показы полнокупольных программ по астрономии. Перед началом в фойе организуют театрализованное представление с аниматорами, играми и викторинами.
Музей истории города Уфы организует выставку игрушек, показ кино и бесплатные обзорные экскурсии по залам.
Также свободный вход будет в музее имени Ленина и музее истории Башкирской организации ВОС.
Библиотеки города проведут игровые программы, включающие подвижные игры, викторины, конкурсы, рисунки на асфальте, просмотр мультфильмов, встречи с персонажами книг и сказок.
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