Концерты, игры и соревнования: как пройдет День защиты детей в Уфе

В этом году День защиты детей выпадает на субботу.

Общегородской праздник пройдет в парке «Кашкадан»:

с 9.00 – регистрация участников массового забега для всех возрастов, в том числе отдельно – для самых маленьких (с 11 до 15 месяцев);

10.00 – открытие праздника;

12.00 – старт массового забега.

На площадках парка состоятся турнир по пляжному волейболу среди юношей и девушек по трем возрастным группам (с 11.00) и семейные старты (с 12:00).

С 12.00 в «Арт-Квадрате» стартует большой фестиваль башкирского языка для детей и их родителей.

С 13.00 творческие коллективы ГДК будут выступать перед Уфимской детской филармонией и у фонтана «Танцующие журавли».

Каждый район отдельно организует мероприятия в крупнейших парках, начало – с 11.00 до 13.00.

Кроме того, в планетарии для детей проведут бесплатные показы полнокупольных программ по астрономии. Перед началом в фойе организуют театрализованное представление с аниматорами, играми и викторинами.

Музей истории города Уфы организует выставку игрушек, показ кино и бесплатные обзорные экскурсии по залам.

Также свободный вход будет в музее имени Ленина и музее истории Башкирской организации ВОС.

Библиотеки города проведут игровые программы, включающие подвижные игры, викторины, конкурсы, рисунки на асфальте, просмотр мультфильмов, встречи с персонажами книг и сказок.

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