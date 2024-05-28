Девушка из Уфы скончалась после плановой операции в Москве

Как сообщает издание Shot, 22-летней Арине Сарваровой в Уфе поставили диагноз: доброкачественное образование – полип в кишечнике.

Здесь ей порекомендовали сделать операцию в Московском клиническом научном центре имени А.С. Логинова, так как оборудование там лучше и такие операции проводятся часто.

Девушка отправилась в Москву, где ее прооперировали, медики написали маме Арины, что все в порядке, но после этого на связь никто не выходил.

Мать Арины попросила подругу съездить в медцентр и узнать, как чувствует себя дочка. Там ей сообщили, что девушку в тяжелом состоянии из-за сепсиса погрузили в медикаментозный сон.

32 дня Арина Сарварова провела в реанимации, но спасти ее не удалось, скончалась 23 марта. Родители считают, что инфекцию могли во время операции занести медики. В больнице подтвердили факт смерти пациентки, проводится внутренняя проверка.