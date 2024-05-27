Проректор УУНиТ обвиняется в получении взяток и вымогательстве

Следствие считает, что подозреваемый в период с 2020 по 2023 годы, будучи еще ректором Института развития образования республики, требовал от пяти подчиненных сотрудников передачи ему в качестве взятки части начисляемых им премий.

Взамен он гарантировал общее покровительство и обещал закрывать глаза на нарушения, а также стабильно выплачивать премии в будущем.

Подчиненные, опасаясь негативных последствий по месту работы, передавали руководителю требуемые суммы. Всего за указанный период им получено более 1,2 млн рублей.

Преступления были выявлены оперативниками ФСБ. Подозреваемый задержан, по месту его работы и жительства проведены обыски, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.