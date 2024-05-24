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У жителя Башкортостана конфисковали иномарку за нетрезвое вождение

Благоварский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Буздякского района. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: autoskauftmanbeikoch.de

Фото: autoskauftmanbeikoch.de

В январе текущего года полицейские остановили автомобиль Skoda Octavia, за рулем которого был нетрезвый водитель. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Его признали виновным в совершении преступления по части второй статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления).

Подсудимый вину признал. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года, а также конфисковал иномарку в доход государства.

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