У жителя Башкортостана конфисковали иномарку за нетрезвое вождение

В январе текущего года полицейские остановили автомобиль Skoda Octavia, за рулем которого был нетрезвый водитель. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Его признали виновным в совершении преступления по части второй статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления).

Подсудимый вину признал. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года, а также конфисковал иномарку в доход государства.