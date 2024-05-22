В Башкортостане начальник МУП пойдет под суд за хищение 125 тыс. рублей

Следствие считает, что директор учреждения в период с декабря 2021 года по март 2023 года незаконно выписывал себе премии. Полномочиями по принятию решения о назначении подобных выплат была наделена городская администрация.

Таким образом он присвоил более 125 тыс. рублей, которые потратил на личные нужды.

Обвиняемый признал вину в совершении преступлений и возместил ущерб. Уголовное дело будет направлено в Белорецкий межрайонный суд для рассмотрения по существу.