Суд взыскал 102,8 млн рублей с бывшего замминистра ЖКХ Башкортостана

Ильдуса Мамаева заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства назначил в 2014 году Рустэм Хамитов.

В 2020 году в результате обысков по другому делу в кабинете Ильдуса Мамаева обнаружили документ, подтверждающий покупку $1,1 млн на имя его сына. Еще $371,6 тыс. лежало у него на счетах.

Таких денег семья официально не зарабатывала: за год Мамаев задекларировал 16,7 млн рублей, его жена – два млн рублей, у детей дохода не было.

Следствие считает, что чиновник покупал валюту за счет незаконных доходов. Сам он утверждает, что брал деньги в долг, однако доказать это ничем не может.

Суд вычел из общей суммы в 113,6 млн рублей 10,8 млн рублей, которые могли быть деньгами Мамаева, и поручил взыскать с него 102,8 млн рублей разницы.

Прокуратура требует также конфисковать имущество Мамаева, в том числе несколько квартир и домов, нежилые помещения и автомобили, однако суд пока этого не сделал, придя к выводу, что они были куплены до вступления в должность замминистра.