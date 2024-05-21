Министр здравоохранения Башкортостана признал нехватку медперсонала в республике

По словам министра, в медицинских организациях республики трудятся более 75,8 тыс. человек, в том числе более 15 тыс. врачей и более 37 тыс. средних медицинских работников, однако нехватка кадров все равно ощущается, в особенности среднего медперсонала.

«Несмотря на то, что кадров не хватает всегда, по итогам 2023 года нам удалось достичь большинства плановых показателей. Во многом этому способствуют меры поддержки, которые применяются в муниципалитетах нашей республики.

Хочу подчеркнуть: кадровый потенциал у нас есть. Только в 2024 году мы ожидаем выпуск 1,9 тыс. специалистов со средним медобразованием, из них 1 518 человек намерены трудоустроиться в медорганизации нашей республики», – сообщил Рахматуллин.