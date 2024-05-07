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В Уфе сумму доплаты контрактникам увеличили до 200 тыс. рублей

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление об увеличении единовременной денежной выплаты военнослужащим.

vk.com/Минобороны России

vk.com/Минобороны России

Речь идет о жителях Уфы, заключивших контракт с Минобороны о прохождении службы в ВС РФ с первого мая по 31 августа 2024 года.

Единовременная выплата при заключении контракта для них увеличится со 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей.

Это дополнительная мера поддержки от города. Ранее мы писали о том, что республика доплачивает 205 тыс. рублей, еще 195 тыс. рублей полагается от Минобороны РФ.

То есть общая сумма единоразовой выплаты для уфимцев, заключивших контракт в этот период, составит 600 тыс. рублей.

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