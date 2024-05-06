Бастрыкин поручил провести проверку в связи с историей женщины-инвалида, живущей в гараже в Башкортостане

В 2010 году ее дом признан аварийным и непригодным для проживания. Женщина является инвалидом и малоимущей, однако в постановке на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении ей отказали.

Дело дошло до суда и было заведено уголовное дело, но его дважды прекращали, женщину жильем так и не обеспечили, она вынуждена жить в гараже.

Александр Бастрыкин после обращения поручил и.о. руководителя СУ СК России по РБ Евгению Лагацкому доложить о результатах расследования уголовного дела и основаниях его прекращения, а также потребовал передать данное уголовное дело в Главное следственное управление СК России для дальнейшего полного и всестороннего расследования.

Кроме того, он поручил провести служебную проверку. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.