Стало известно, сколько уфимцы потратят на подарки к 8 марта в 2024 году

Согласно результатам опроса, подарки на восьмое марта в этом году будут дарить 66% мужчин и 61% женщин. Коллег женского пола одарят 3% мужчин и 4% женщин.

Женщины рассчитывают уложиться в среднем в 2700 рублей на подарки и 2300 рублей на цветы. Мужчины закладывают больший бюджет: 4900 рублей на подарки, 3400 рублей на цветы.

В среднем россияне потратят в этот день 3900 рублей на подарки (+8% к прошлому году) и 3100 рублей на букеты (+3%).

Самый большой подарочный бюджет среди мегаполисов – в Москве (5300 рублей подарки и 3800 рублей цветы), Красноярске (5200 и 3700 рублей соответственно) и Казани (4800 и 3000 рублей).

Уфа в рейтинге мегаполисов по подарочному бюджету – почти в самом конце списка: уфимцы планируют потратить до 4000 рублей на подарки и до 2500 рублей на цветы.