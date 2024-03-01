Что такое налоговый вычет на детей, кто может его получить и как оформить?

О чем речь?

Налоговый вычет – это сумма из ваших налогов, которую государство вам возвращает на те или иные цели, считающиеся приоритетными. Например, можно оформить вычет на покупку жилья, занятия спортом, получение образования или лечение.

Какие суммы?

На сегодняшний день налоговый вычет на первого и второго ребенка составляет 1,4 тыс. рублей, а на третьего и последующих – три тыс. рублей в месяц. Семьи с детьми-инвалидами могут вернуть до шести (опекуны, попечители) или до 12 (родители, в том числе приемные) тыс. рублей в месяц.

Если предложенную президентом меру утвердят, то вычет за второго ребенка повысят до 2,8 тыс. рублей в месяц, а за третьего и последующих – до шести тыс. рублей. Лимит дохода могут повысить до 450 тыс. рублей в год.

Кому полагается?

Льгота предоставляется всем налоговым резидентам России, которые платят НДФЛ, если годовой доход, облагаемый НДФЛ, ниже 350 тыс. рублей. Вычет можно получить на каждого ребенка младше 18 лет (или 24 лет, если он учится очно в вузе или колледже). Он полагается как отцу, так и матери, а родители-одиночки могут получить двойную льготу.

Как получить?

Один раз обратиться к работодателю с заявлением, далее вычет будет начисляться автоматически. Понадобятся копии свидетельств о рождении всех детей, а также по ситуации – документы об усыновлении, справка об обучении (если учится очно в вузе или колледже), свидетельство о браке или справка об инвалидности ребенка.